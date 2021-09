Při dechové zkoušce přístroj ukázal hodnotu 3,35 promile alkoholu, opakované měření dokonce 3,81 promile. „Muže jsme převezli do zdravotnického zařízení do Domažlic, kde se podrobil odběru krve. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.