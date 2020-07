Areál kempu plný chatiček s dvěma až čtyřmi lůžky a prostorem pro stany a karavany se od moderních kempů liší. Drží si totiž vlastní retro styl a atmosféru sedmdesátých až osmdesátých let.

„Jsme jiní. Hosté si to chválí. V současném trendu pohodlí a komfortu v cestování a kempování se odlišujeme,“ říká provozovatelka Jana Housarová, jež se autokempu věnuje už devět let. „Pět let jsem pracovala jako recepční, teď se čtvrtým rokem věnuji provozu,“ pokračuje.

Sezona na Hájovně začíná 1. května a obvykle ji startuje vůně nafty, benzinu a hluk motorů. S květnem totiž začíná i proslulá Rally Šumava, pak se pokračuje Automobilovým slalomem, závodem Eda Cup, Krušnohorským pohárem, tréninky a závody minikár. Ovšem letošní koronavirová krize posunula sezonu, omezila závodění a připravila nejen závodníkům, ale i dovolenkářům trochu perné chvilky.

I tak je ale kemp žádaný. „Letošní obsazenost je vzhledem k dané situaci uspokojivá. Máme stálé hosty, nové návštěvníky, a co se týká restaurace, tak je v provozu, ovšem někoho jiného,“ doplňuje Housarová.

Restaurace je totiž nedílnou součástí kempu. Nachází se hned před vstupem do areálu a při návštěvě Deníku byla v obležení hostů.

Za branou samotného kempu je pak k dispozici recepce a především malý krámeček s nezbytnými potravinami, nápoji a nějakými těmi dobrotami, takže vše potřebné mají návštěvníci po ruce a jen několik kroků od svých chatek. A když už si nakoupí, je možnost si vše také zpracovat ve společné dobře vybavené kuchyňce s plynovými vařiči.

V kempu je samozřejmě vybudované vlastní sociální zařízení – oddělené sprchy s mincovními automaty a toalety. V okolí je pak umístěno několik herních prvků pro děti, využívají je však i starší. Například ti, kteří přijeli do kempu strávit nějaký ten čas cvičením či dorazili za účelem atletického soustředění. Další možností je zahrát si ping pong na stolech umístěných v altánku, nohejbal či volejbal.

Co se týká prostředí a okolí chatiček, je rozlehlé, upravené a čisté a nabízí návštěvníkům možnost posedět, případně si udělat v ohništi táborák a něco si opéct. Při horším počasí posloužíi společenská místnost.

Při procházce kempem jsme slyšeli především němčinu. Sousedů z Německa sem na léto přijíždí celá řada a kemp si nemohou vynachválit. „Přijeli jsme sem na dovolenou s přáteli ve třech autech a je to skvělé. Kemp je prostě top. Nevadí nám, že je retro. Líbí se nám tu a důležité je, že je tady všude čisto,“ chválí si Martina z malého městečka poblíž Arnstadtu v německém Durynsku. „Je tady kam chodit, jsou tu super turistické vycházky, příroda a kousek od nás koupaliště,“ dodává.

A právě blízkost koupaliště Hájovna, které se nachází zhruba 50 metrů od brány kempu, je nespornou výhodou. V horkých dnech je kemp vymetený, většina návštěvníků si užívá letní chvilky na koupališti.

Info o kempu



Kde: Kdyně, Na Hájovně 234

Otvírací doba: Recepce je otevřená od 10:00 do 20:00

Ceník: Malý stan 55 Kč/noc, velký stan 75 Kč/noc, karavan 90 Kč/noc, čtyřkolka 50 Kč/noc, autobus 150/noc, motocykl 45/noc. automobil 55 Kč/noc, Děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 15 let 25 Kč/noc, nad 15 let 45 Kč/noc, chatky od 220 do 775 Kč/noc, pes 50 Kč/noc, internet zdarma

Koupání: na koupališti Hájovna, vzdálený cca 50 metrů

Atrakce: dětské hřiště, stolní tenis, hřiště na volejbal a nohejbal

Poznámka: Více o kempu na www.camphajovna.cz