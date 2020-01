Plzeňská diecéze hlásí sečteno. Letos se Tříkrálová sbírka pyšní nejvyšší vybranou částkou v západních Čechách za uplynulých dvacet let – 5 959 579 korun.

Na Domažlicku byli největší rekordmani ve Kdyni a okolí. Domažlice překonali o víc než sto tisíc korun.

NEUVĚŘITELNÁ ČÁSTKA

Na Kdyňsku s pomocí 186 koledníků rozdělených do 62 skupinek vybrali neuvěřitelných 342 434 korun, což je skoro o 24 tisíc vice než v roce 2019. I tehdy byl výtěžek na Kdyňsku rekordní. „Vzhledem k velikosti města a regionu je to neuvěřitelná částka,“ uvedla Ludmila Brychová z Infocentra Kdyně s tím, že za dvacet let koledování ve Kdyni se vybralo skoro 4,5 milionu korun.

Domažlice také přispěly lvím podílem, konkrétně228 787 korunami.

„Vybrané peníze pomohou místním projektům,“ řekla sociální pracovnice Lenka Eisenhamerová, která zároveň působila jako koordinátorka sbírky na Domažlicku.

KAM PŮJDOU PENÍZE

„V naší diecézi bylo předem stanoveno 57 záměrů pomoci, které budou uskutečněny z vykoledovaných peněz,“ uvedl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Na Domažlicku to jsou sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Domažlicích a Meclově, SOS Domažlice a Domov svatého Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma sociální rehabilitace, Azylový dům Domažlice, Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice. Další místa, kde budou peníze pomáhat jsou Volnočasové kluby DUHA, Hafík, o. s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku, dále pak Volnočasový klub pro děti a mládež ze sociálně potřebných rodin.

V Holýšově si pro pomoc vybrali například i fyzicky a psychicky postiženého pětiletého Jonáše Klečku z Plzně. Peníze mu pomůžou s léčebnou péčí a pomůckami. Příspěvek z Tříkrálové sbírky na Domažlicku mu pomohli v loňském roce.

Také ve Staňkově farní charita rozdělí vybrané peníze potřebným. V současné době zde připravují darovací smlouvu Základní škole Staňkov, kam poputuje část ze sumy, která zůstane farnosti – je to kolem 80 tisíc korun. Z peněz se budou hradit potřeby konkrétních dětí ze sociálně slabých rodin, ale pomáhat se bude i dalším; podmínkou není, aby měli návaznost na staňkovskou školu.

KOLIK SE VYBRALO

Blížejov⋌18 778 Kč

Chodov⋌41 453 Kč

Horšovský Týn⋌85 255 Kč

Hostouň⋌20 253 Kč

Holýšov⋌38 503 Kč

Domažlice⋌228 787 Kč

Kdyně⋌342 434 Kč

Klenčí pod Čerchovem ⋌167 120 Kč

Mrákov⋌65 727 Kč

Poběžovice⋌44 426 Kč

Staňkov⋌128 944 Kč