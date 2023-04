Návštěvníci kina v Horšovském Týně se mohou těšit na jeho novou podobu. Dočkají se již brzy, jelikož jeho rekonstrukce bude ukončena v dubnu.

Rekonstrukce kina v Horšovském Týně. Foto: Leona Císlerová | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Po náročném odstranění shnilého dřeva z betonu, vylití speciální betonové hmoty a zabudování nových elektrických rozvodů nouzového osvětlení probíhá v současné době pokládka koberců. Zároveň nastoupili horolezci, aby stropy i stěny očistili od prachu a pavučin a zkontrolovali uchycení stropních prken nejen kvůli akustice, ale především bezpečnosti. Následovat bude instalace nových sedaček a schodišťových světel. Čeká nás ještě čištění zaprášených opon, protipožární nástřik a seřízení zvuku, neboť se mění celková akustika v sále,“ uvedla ředitelka městského kulturního zařízení Leona Císlerová.

Vše by mělo být hotovo ve druhé půlce dubna. „Plánujeme slavnostní otevření, na které bude zvána široká veřejnost. Můžete se těšit na projekci filmu 'Avatar: The Way of Water' a pohádku 'Kocour v botách: Poslední přání', oba za snížené vstupné. Konkrétní termín otevření kina a další program zveřejníme. Věříme, že nyní půjde již vše podle plánu,“ dodala Císlerová