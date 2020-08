Zpráva o odchodu dosavadního ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích Kamila Jindřicha nejednoho Domažličana zaskočila.

Domažličtí radní ale za něj hledají náhradu a na posledním jednání se zabývali i výběrem nového ředitele MKS. Do výběrového řízení se jich přihlásilo šest, do dalšího kola postoupilo pět adeptů. Ti v tomto týdnu podstoupí pohovor. Rozhodnutí, kdo usedne na místo Kamila Jindřicha je sice na radních, nicméně si k výběru přizvali i odbornou veřejnost, která rozhodování radních doplní o poradní hlas. Co se týká Kamila Jindřicha, končí na svou vlastní žádost ke 30. září, a to po šestnácti letech ve funkci.