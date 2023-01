Interní oddělení je tak nyní nejvíce ohrožené a bohužel lékaři s touto odborností chybí téměř ve všech nemocnicích. „My jsme nyní 1,6 úvazku pod stavem. A není žádným tajemstvím, že jsou další tři lékaři ve výpovědi. To znamená, že pokud se nepodaří tyto kapacity nahradit, tak tady interní lůžkové oddělení skončí,“ popsal černý scénář Cibulka.

Nadějí je kraj

Ten vidí naději v převodu Sušické nemocnice pod Plzeňský kraj. „Pokud by byla nemocnice v Sušici součástí Nemocnic Plzeňského kraje, tak by mohly s personální situací pomoci krajské nemocnice, i když i ony se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Ale myslím, že bychom dokázali provoz lůžkového oddělení zabezpečit,“ sdělil ředitel.

Ten také informoval o tom, jak se to s plánovaným nákupem přístroje CT. „Okolní nemocnice CT mají, ale jsou tam relativně dost dlouhé čekací doby. Pokud by zde CT pracoviště vzniklo, tak se čekací doby zkrátí. Měli jsme příslib ohledně CT ze strakonické nemocnice, pokud by se podařilo získat kladné stanovisko pojišťovny. Máme rozhodnutí přístrojové komise, že souhlasí s umístěním CT zde v Sušici. V případě, že budou pojišťovny souhlasit, tak jsme schopni ho zde nainstalovat a provozovat. Určitě by nešlo o nový přístroj, to není ekonomicky v silách sušické nemocnice, ale nějaký repasovaný přístroj, který by vyhovoval požadavkům,“ sdělil Cibulka.

Ten už však u instalace CT do nemocnice nebude, jelikož se rozhodl na svou funkci rezignovat. „Končím k 28. únoru. Důvodů bylo více, ale dostal jsem nabídku jinde, která mě oslovila. Velkou roli sehrály osobní důvody,“ vysvětlil ředitel, který před rokem vystřídal na postu Jiřího Vlčka.

Sušická nemocnice bude také jediným bodem zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční 18. ledna od 16 hodin v kině. Dostaví se na něj i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.