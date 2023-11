Hanuš Klůs na pozici ředitele MKS Domažlice nastoupil letos 1. června a rada města ho na svém jednání 31. října odvolala z funkce. A to poté, co si vyžádala podklady ohledně pořádání Chodských slavností, Svatováclavského koncertu a 50 let dechové hudby Horalka, což některé zastupitele překvapilo, jelikož to nebylo dříve běžné.