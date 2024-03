V červnu 2023 začal a na konci října skončil. Tak rychlé bylo působení Hanuše Klůse jako ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích, kterého odvolala rada města. A to poté, co si vyžádala podklady ohledně pořádání Chodských slavností, Svatováclavského koncertu a 50 let dechové hudby Horalka, což některé zastupitele překvapilo, jelikož to nebylo dříve běžné.