Řidiči musí ale počítat s tím, že trasy rychlostních zkoušek se pro běžný provoz uzavírají již přibližně hodinu před průjezdem prvního závodníka. Otevření všech komunikací nelze očekávat dříve než kolem 15. hodiny, pokud bude vše probíhat podle časového harmonogramu.

Účastníci závodu na Domažlicku absolvují dva průjezdy při 17,6 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce „Koráb“.

„Soutěžní vozy odstartují u koupaliště ve Kdyni, na lesním rozcestí odbočí do Němčic, dále se vydají směrem na Bezpravovice, ale prudce zahnou doprava do Černíkova. Odtud vyrazí směrem na osadu Luh, ale před ní odbočí doleva, projedou okrajem Rudoltic a zamíří do Úsilova. Tam odtud vede trasa směrem na Libkov, ale jezdci odbočí doleva do Slavíkovic, kde je na okraji obce cíl,“ sdělil Jan Pek z domažlického automotoklubu.