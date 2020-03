Fasáda na objektu bývalé domažlické školky, který v současné době využívají domažličtí skauti, si vyžádala opravu. Důvodem bylo poškození od ptáků.

Domažličtí radní proto na posledním jednání schválili opravu. „Oprava proběhla někdy před více než rokem, ale nějací datlovití ptáci do fasády vyklovali díry. Otázka je, co s tím udělat a jak fasádu zabezpečit, aby se to do budoucna již neopakovalo,“ konstatoval domažlický místostarosta Stanislav Antoš s tím, že náklady na opravu činily 37 tisíc korun.