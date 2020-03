Domažličtí radní se musí přizpůsobit novým podmínkám.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Úterní jednání rady města připadající na 31. března tak musí vyřešit pomocí videokonference. „Připravujeme se na to i technologicky. Podobný manuál je stanoven i v případě, že by se muselo svolat zastupitelstvo. To se ale prozatím odkládá a svolá se, až se uvolní vládou nařízená opatření. Zatím se totiž nemusí řešit nic, o čem by měli rozhodnout zastupitelé,“ vysvětlil starosta Domažlic Zdeněk Novák.