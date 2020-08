Kdyňští radní na poslední 41. schůzi opět jednali o základní škole v Prapořištích u Kdyně.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Rozhodli o odejmutí neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě do tří tisíc a materiálových zásob z hospodaření školy. Dle radních jde o neadekvátní množství zásob nářadí a materiálu (ve škole byly například zásoby pracovních rukavic, štětců a jiných drobných věcí, která měla škola k dispozici). Rada to shledala jako neúčelné a neefektivní a nehospodárné ve vztahu k hlavnímu účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Radní tak rozhodli o přerozdělení majetku a materiálu mezi ostatní organizace města. A to navzdory nabídce ředitele školy Jana Dobiáše, který v otevřeném dopisu určeném městu Kdyni nabízel 70 až 80 tisíce ze svého na odkup majetku a nářadí tak, aby vše zůstalo škole.