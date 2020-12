Biskup Tomáš Holub uložil ve čtvrtek v podvečer spolu se starostou plzeňského centrálního obvodu Davidem Procházkou Ježíška do jesliček v betlému na plzeňském náměstí Republiky.

Plzeňský biskup Tomáš Holub společně se starostou a místostarostou největšího plzeňského obvodu uložili sochu malého Ježíška do jesliček, které jsou součástí velkého vyřezávaného betlému na vánočních trzích na náměstí Republiky v Plzni. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Kvůli koronavirovým zákazům ale nemohla být pozvána na akci veřejnost a opatření zasáhnou i do dalšího vánočního dění. I když vláda nakonec povolila půlnoční mše, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a tomu, že by v kostelích mohla být obsazena jen pětina míst, biskup Holub rozhodl, že od 24. prosince od 19 hodin do 25. prosince do 7 hodin se nebudou v plzeňské diecézi konat žádné bohoslužby. Lidé tak letos v Plzeňském i Karlovarském kraji o oblíbené půlnoční přijdou.