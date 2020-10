První voliči mají odvoleno!

Volební místnosti otevřely. Podívali jsme se do Kdyně, kde se poprvé volební místnost na prvním okrsku na radnici změnila. Voliči letos nemuseli do patra do zasedací místnosti, ale mířili do obřadní síně v přízemí.

Otevření volebních místností. První voliči ve Kdyni na 1. okrsku. | Foto: Deník / Petra Kůtová