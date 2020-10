Obsluha volebního místa pro obyvatele okresu, kteří mají nařízenou v karanténě, si v roušce přijíždějícího voliče nejprve zkontroluje na seznamu. Pokud je z okresu a je na seznamu, může se přistoupit k volbě. Obálku na volební lístek podala obsluha do staženého okénka. Pak si volič popojede o kousek vpřed, další člen obsluhy vyzvedne urnu na hlasy k okénku a je to. Je odvoleno.

Tím to ale nekončí. Nutná je i dezinfekce. Na tu dochází hned několikrát, nejprve po zkontrolování voliče na seznamu a vrácení dokladů, pak po samotném hlasování, kdy se dezinfikuje volební urna.

Stanoviště je k dispozici do 15:00 v areálu domažlické Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Zároveň jsou na stanovišti dvě provozní přestávky. První je od 10:00 do 10:15, další od 13:00 do 13:15.