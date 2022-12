S tím, jak se nový zastupitel prezentuje, vedení prvního plzeňského obvodu nesouhlasí. „Pan Zieba právoplatně složil slib zastupitele. S jeho výroky na sociálních sítích, nesouhlasíme,“ uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková. „Jde především o ostudu SPD, když si takové lidi dává na kandidátku. Nám nezbývá než respektovat výsledek demokratických voleb,“ řekl místostarosta ÚMO Plzeň 1 Jiří Rezek. Veřejnost by se podle něj měla se svými podněty a dotazy obracet přímo na Jakuba Ziebu, případně na zastupitelský klub SPD.

Během vystoupení v ruské televizi Zieba například řekl, že je v českých školách veškeré učivo namířené proti Ruské fedaraci a Sovětskému svazu. „Říkám to ze své zkušenosti. Dělal jsem si pro sebe analýzu jedné z učebnic, na základě které jsem se učil já. Uvedu například druhou světovou válku. Sovětský svaz a Rudá armáda má fakticky na vítězství nad nacistickým Německem největší podíl, když západní fronta se otevřela až ke konci války v Evropě ve chvíli, kdy bylo jasné, že Sovětský svaz drtivě zvítězí. Přitom jako hlavního hrdinu uvádí především USA a ne Sovětský svaz. Taktéž se snaží nepřímo, možná i přímo, vnutit, že druhou světovou válku rozpoutalo nacistické Německo spolu s SSSR. To také není pravda. Přepisování historie se nesmí dopustit. Nesetkal jsem se s tím, že by se ve školách hovořilo o SSSR a Ruské federaci v dobrém,“ řekl Deníku zastupitel.

Podle zastupitele jede v Česku na plné obrátky antiruská propaganda. „Většina lidí v ČR i na západě nenávidí Rusko a Rusy. Na jednu stranu říkají, že je Rusko zaostalá země, kde nic není, jak se tu lidé mají špatně. Na druhou stranu Rusko označují za bezpečností hrozbu a obávají se, že dojde při speciální vojenské operaci až do ČR. Trochu nelogické, že? Těmto rusofobům, liberálům a pravdoláskařům se to očividně nelogické nezdá. Avšak už pouze tímto přístupem ukazují, že o Rusku a reálném dění nevědí vůbec nic a mají naprosto promyté mozky,“ uvádí na sociálních sítích. Rusové jsou podle něj přátelští, pohostinní a otevření. Proto se rozhodl ke studiu vysoké školy právě tam. „Hned po příjezdu do Ruska jsem získal mnoho přátel, do kolektivu na univerzitě jsem taktéž lehce zapadl. Rusové jsou lidé, kteří nechovají nenávist vůči jednotlivým národům, což už jsem několikrát říkal. Prezidenta Putina skutečně podporují. Odhaduji, že Vladimir Putin má podporu okolo 78 procent Rusů,“ uvedl Zieba.

Studium v téměř tři tisíce kilometrů vzdáleném Volgogradu lze podle mladého zastupitele s prací v zastupitelstvu skloubit. „Jednání zastupitelstva na rok 2023 je naplánované pouze pětkrát. Studium v Rusku a práce v zastupitelstvu se vzájemně nevylučuje. Mám pouze jednu funkci, proto jsem si jistý, že zvládnu obojí. Dnes je možné účastnit se zasedání distančně, není to nic neobvyklého. Dle možností a potřeb budu přijíždět do ČR. Věřím, že budeme s ostatními zastupiteli konstruktivně pracovat pro občany městského obvodu Plzeň 1, a ne zbytečně politikařit,“ věří studující zastupitel.