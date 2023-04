Jarní přírodě, zdravému pohybu a našim zvířecím přátelům bude patřit První máj v Horšovském Týně. Potkají se tady rovnou tři akce: Vítání ptačího zpěvu, Běh zámeckým parkem a Charitativní bazárek na podporu opuštěných pejsků.

Pomozte pejskům z útulku Tlapky v naději. Bolek (vpravo) a Lolek byli nalezeni opuštění na poli u Semněvic. | Foto: Tlapky v naději

Vítání ptačího zpěvu pořádají už tradičně kolem 1. května nejen v Horšovském Týně, ale málokde vás mohou pozvat do tak výjimečného zámeckého parku. U jeho vchodu z ulice Dr. E. Beneše se zájemci setkají ráno v sedm hodin. „Nenáročnou procházku po cestách parkem doplní výklad a určování druhů ptactva,“ zve průvodce Petr Lang a doporučuje přijít s dětmi a vzít si s sebou dalekohled.

Do parku pod horšovskotýnským státním hradem a zámkem vás pozve také Aktiv Sport Horšovský Týn. Od 14 hodin tu uspořádá Běh zámeckým parkem, který je zároveň součástí Běžeckého poháru Plzeňského kraje a série závodů Běžec Chodska. Nabídne také štafety na 4x 500 metrů. Jsou určeny pro místní firmy, organizace i rodiny, přihlaste se na aktivsporthtyn@gmail.com.

Horšovskotýnský útulek pro psy Tlapky v naději pořádá svůj charitativní bazárek pro opuštěné pejsky už od soboty 29. dubna až do úterý 2. května v bývalém hotelu Šumava na náměstí Republiky. První a druhý májový den bude otevřeno od 15 do 18 hodin, předtím v sobotu a v neděli od 9.30 do 12 hodin. Prodávat se bude oblečení, knihy, hračky, domácí i chovatelské potřeby, kosmetika, bižuterie, boty, kabelky či bytové doplňky. Výtěžek připadne na provoz útulku a péči o pejsky, kteří v něm čekají na nový domov.