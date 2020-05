A na své si přijdou hlavně právě děti. ,,Akce bude určena pro návštěvníky do 15 let, kteří budou mít vstup zdarma. Připravili jsme pro ně také soutěže o ceny,“ uvedl Dalibor Kubů, jednatel Správy sportovních zařízení města Domažlice.

Domažlický bazén se uzavřel 13. března na základně rozhodnutí vlády ČR o opatřeních proti šíření koronavirové pandemie. „Zrekonstruovaný a dostavěný plavecký bazén v Domažlicích byl přitom v provozu po šestnáctiměsíční stavební odstávce teprve od konce listopadu minulého roku,“ uvedl za radnici Josef Babor.

Standardní otevírací doba je v pracovní dny od 13 do 21 hodin, o víkendových dnech od 10 do 21 hodin. Nový areál láká návštěvníky na standardní 25metrový bazén se šesti drahami, na wellness bazén se dvěma whirpooly či na 70metrový nasvětlený a zateplený tobogan, který ústí do relaxačního bazénu s protiproudem, chrliči vody a jeskyní. Přístupná bude také wellnes část aquacentra s parní a finskou saunu a relaxačním bazénkem se slanou vodou.