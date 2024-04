Národní park Šumava finišuje s přípravami programu S průvodcem do divočiny pro letošní sezónu.

Ilustrační foto Šumava. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Tento program je mnohdy jedinou možností pro milovníky přírody, jak se do jinak zakázaných míst Šumavy dostat. Počet míst je ale omezen, je nutné se předem přihlásit. Rezervace budou spuštěny v polovině května. Každá výprava je zpoplatněna.

„V roce 2023, kdy probíhala už 26. sezóna se šumavskými průvodci divočinou, více než tisícovka zájemců využila výlety v rámci nabízených 99 termínů na 34 různých trasách. Pro letošní rok byly vyřazeny dvě trasy do CHKO Šumava, o které byl nejmenší zájem, a jako novinky budou nabídnuty nová trasa ze Strážného, další z Modravy a dvoudenní výprava do oblasti Třístoličníku. Doprovody na všech výpravách do divočiny zajišťují externí průvodci z řad místních obyvatel,“ informoval koordinátor programu Josef Štemberk.

Spuštění rezervací pro program S průvodci do divočiny je plánované na středu 15. května. Podrobné podmínky s termíny budou zveřejněny zhruba dva týdny předem.

