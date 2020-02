Náklady na znovuoživení plochy se odhadují na 450 tisíc korun. Prací se ujmou Domažlické technické služby (DTS). Do výběrového řízení se totiž nikdo nepřihlásil.

„Výběrové řízení bylo vypsáno vícekrát, bohužel neúspěšně,“ potvrdil na posledním jednání zastupitelů starosta Zdeněk Novák.

Na zastupitelstvu to zaznělo díky dotazu zastupitele Rudolfa Špotáka. Náklady v odhadované výši 450 tisíc budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města pro letošní rok. O něm budou zastupitelé jednat na odloženém, které se koná 4. března v 16:00. „Pokud bude rozpočet schválen, peníze půjdou do příjmu technických služeb, které práce provedou. Je to jediná možnost, jak to provést. To území si revitalizaci zaslouží,“ popsal starosta.