Přinášíme přehled nejdůležitějších událostí v Plzeňském kraji v měsíci prosinci.

Fotbalisté Viktorie Plzeň na závěr skupiny Konferenční ligy porazili doma FC Astana 3:0. | Foto: Jindřich Schovanec

Viktoria v Evropě – šest výher a miliony do pokladny

Fotbalisté Viktorie Plzeň dotáhli spanilou jízdu pohárovou Evropou, na závěr skupiny C Konferenční ligy porazili doma kazachstánskou Astanu 3:0. Plzeňští fotbalisté tak vyhráli i svůj šestý zápas ve skupině, což se v tříleté historii Konferenční ligy povedlo zatím jen West Hamu United v minulé sezoně. Pro viktoriány je to nejen velký sportovní úspěch, ale také vzpruha pro klubovou kasu, do níž přiteče na prémiích přes 200 milionů korun.

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli ve skupině Konferenční ligy všech šest zápasů.Zdroj: fcv

Sníh komplikoval dopravu, ale přinesl i radost

Začátkem prosince napadlo v celém kraji velké množství sněhu. Komplikoval dopravu i vykouzlil úsměv na dětské tváři při zimních radovánkách. Naposledy byla podobná prosincová sněhová nadílka v Plzeňském kraji v roce 1969.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Vánoční tramvaj vyřadila nehoda, do ulic vyrazila retro náhrada

Plzeň přišla o svou chloubu, vánoční tramvaj, po nehodě, která se stala 11. prosince. Dopravní podniky ale rychle zareagovaly, takže se Plzeňané mohli vánoční tramvají opět svézt už po čtyřech dnech, konkrétně 15. prosince. Ulice západočeské metropole nyní brázdí retro tramvaj typu KT8D5.RN2P.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Na poslední jízdu vyjel motorový vlak řady 810

Ještě v sobotu 9. prosince se na železniční trati mezi Příkosicemi a Nezvěsticemi na Rokycansku proháněl naposledy motoráček řady 810, mezi znalci dopravy proslulý jako Orchestrion nebo Šukafon. Jeho éra na této trase ale skončila.

Zdroj: Havránek Václav

Jakub Štáfek výzvu vyslyšel, dorazil a Koulevledu řádně zcákal z hasičského auta

Výzva plná šílených odvážných a zábavných videí otužilecké party Koulevledu skončila 55. den, herec Jakub Štáfek dorazil.

Jakub Štáfek a Koulevledu.Zdroj: se svolením Koulevledu