„Ve Kdyni máme domluvené dokonce hned dvě zubařky, které zde začnou své služby poskytovat,“ uvedl starosta Kdyně Oskar Hamrus na webu PRO-Kdyňsko.

Zubařky by měly mít své zázemí v takzvaném Domě služeb, který se nachází na náměstí v blízkosti základní školy. Právě v tomto domě mělo podle plánů bývalého vedení vzniknout nové zdravotní středisko, nebo-li Městská poliklinika Kdyně. Lokace přinášela několik výhod od soustředění lékařů na jedno místo až po parkování včetně možnosti pořízení rentgenu, který zde v minulosti býval. Rekonstrukce by vyšla zhruba na 30 milionů korun s tím, že by mohl finančně pomoci i Plzeňský kraj.

Předpokládanou částku však chtělo současné vedení investovat do oprav základní školy. To bylo řečeno na zastupitelstvu 18. března roku 2019. „Objekt Domu služeb pro příspěvkovou organizaci Městská poliklinika Kdyně není jedinou věcí, která by se měla řešit. V základní škole je přes pět set dětí a budova je ve velmi špatném stavu. Pak je třeba řešit i mateřské školy, kanalizaci,“ uvedl starosta Oskar Hamrus na loňském březnovém zastupitelstvu s tím, že tehdy bylo vedení města s ředitelkou příspěvkové organizace polikliniky v jednání a vše vypadalo tak, že se organizace zruší.

Nicméně organizace existuje dál, jak dokládá zápis z poslední 38. schůze kdyňských radních, kteří v jednom z bodů schválili rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2022.

V současné době navíc ve zmíněném domě na náměstí probíhá rekonstrukce, ačkoli se do ní město nemínilo pouštět. Opravy by měly být hotovy do konce tohoto roku. „Rozhodli jsme se prostřednictvím Plzeňského kraje podat žádost na podporu financování oprav prostor pro zubní ordinace. Dům byl původně zvažován pro Městskou polikliniku Kdyně a plná obsazenost výhradně lékaři je při jejich stávajícím nedostatku zcela nereálná,“ pokračoval na webu PRO-Kdyňsko Hamrus s tím, že zubní ordinace doplní čekárny, laboratoř, přijímací kancelář a další. Náklady na rekonstrukci jsou kolem čtyř milionů korun.

Jasné je, že projekt nové polikliniky jen vráží klín mezi stávající vedení tvořené koalicí PRO-Kdyňsko, ČSSD a KSČM a pravicovou opozici, která si za vybudováním polikliniky názorově stojí. „Kdyně není jediné město, které se snaží a snažilo zajistit lékaře. Poliklinika vznikla například ve Staňkově či v Plasích,“ připomněl na loňském březnovém zastupitelstvu Vladislav Vilímec (ODS) s tím, že nechce, aby se v této záležitosti Kdyně stala vesnicí.