„Práce bude provádět firma Zempra KL za 454 tisíc korun. Byla to nejvýhodnější nabídka ze čtyřech oslovených firem,“ uvedl domažlický místostarosta Stanislav Antoš s tím, že výsledná cena vyjde město o 180 tisíc korun méně, než se v souvislosti s objektem bývalé prodejny nápojů předpokládalo.

Demoliční práce navíc jsou součástí velkého stavebního zásahu v lokalitě v Petrovické ulici. V současné době se tam pracuje na výstavbě nově mateřské školy. Novou školku navíc město Domažlice staví po zhruba 40 let dlouhé pauze. Co se týká této nové mateřinky, finální práce by měly padnout v září roku 2021 a místo v ní najde celkem 75 dětí, a to ve třech odděleních.

Další rozmach pak bude v oblasti inženýrských sítí a komunikace, které budou náležet k šesti bytovým domům, které vzniknou na zmíněném seřadišti. Jako bonus pak nedaleko vznikne i prodejna Lidl.