Prozkoumejte kouzlo Zelenovského údolí na nově otevřené naučné stezce. Přírodní park Zelenov láká na interaktivní tabule, útulné chatky a malebné potůčky. Idealní výlet pro milovníky přírody i rodiny s většími dětmi.

Přírodní park Zelenov na Domažlicku | Video: Deník/Monika Šavlová

S láskou a úctou k přírodě musela být vytvořena Naučná stezka V Zelenovském údolí v přírodním parku Zelenov nedaleko Domažlic. Na cestě úchvatnou přírodou narazíte na desítky ptačích budek, spoustu odpočívadel, laviček a dokonce i dvě dřevěné chatky nazývané útulny. Krásně zpracované jsou rovněž informační a interaktivní tabule, které seznámí turisty například s místní florou nebo faunou, na kterou v lokalitě mohou narazit.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Zvídavé turisty zaujme i několik postarších maličkých kamenných mostíků a upravených kanálů, jimiž různě protékají malé potůčky vlévající se do místních rybníků stejně jako přírodní meandry řeky Zubřiny, která také některé z rybníků napájí. O kus dále se pak spojuje s náhonem Teplé Bystřice. Trasa je značena zřetelně zelenou turistickou značkou, pokud však chcete strávit čas v útulnách, musíme u prvního pár kroků z trasy sejít a po hrázi rybníka k němu dojít. Útulna u Zelenovského rybníka už nějakou rok stojí celá, na té u Strakovského rybníka je znát, že práce na ní probíhaly ještě v nedávné době. Naleznete na ní také QR kód správce stezky, jímž jsou Domažlické městské lesy. Lavička na molu nabídne jedinečný výhled na celý rybník.

Začátek trasy je nedaleko staré vodárny v Domažlicích, celá stezka je dlouhá cca 10 kilometrů. Méně zdatní turisté mohou okruh nakombinovat a trasu si zkrátit. Zaparkovat autem nebo dojet vlakem se dá například na havlovické nádraží a odtud se na stezku připojit přes železniční aquadukt, který v posledním měsících také doznal změn. Voda již není nad tratí vedena korytem, ale je svedena do kanalizační trubky, kterou zeshora při přecházení můstku ani neuvidíte, protože je zakryta prkny. Samotný aquadukt dle informací správce stezky do budoucna čekají další změny. Poté, co přejdete aquadukt, půjdete krátký úsek po cyklostezce č.3, která vás dovede k silnici mezi Havlovicemi a Pasečnicí, kde kousek vpravo uvidíte rozcestník Zelenov. Po zelené trase už pak nemůžete zabloudit. Na takto zkráceném asi pětikilometrovém okruhu projdete kolem čtyř rybníků a pokračovat budete stoupáním lesem. Dorazíte zpět k již zmíněné silnici, po ní a následně opět po cyklostezce se přes aquadukt vrátíte zpět k autu a železniční zastávce.

U každého odpočívadla, studánky, rovněž u útulen jsou umístěny popelnice nebo alespoň pytle na odpadky, všechna místa jsou vzorně udržována. Děje se tak jistě s vírou a nadějí, že i návštěvníci se budou v lokalitě chovat odpovídajícím způsobem a ocení vynaložené úsilí správce.