Capartice (2019) - Výjimečným bodem capartické poutě u kaple svatého Jana Nepomuckého bylo představení a křest historicky první knihy o Caparticích. Osada nedaleko Klenčí pod Čerchovem je výjimečná nejenom svou přírodou a okolím, ale lišila se i od jiných, původně německých osad. I to se pokusili autoři zakomponovat do knihy, kterou po tradiční mši pokřtil farář z Klenčí pod Čerchovem Ivan Pavlíček.

Ovšem jakousi tváří křtu a poutě byla spoluautorka knihy Jitka Kovaříková. „Snažili jsme se dát dohromady informace, které jsme o capartickém území zjistili. Knihou bychom chtěli uctít nejenom historii, ale i lidi, kteří tu žili,“ řekla Kovaříková.

Capartice si v minulosti prošly mnoha těžkými zkouškami – nesrovnalostmi mezi německou a českou komunitou ve 20. letech, vystěhováním před druhou světovou válkou i po válce či v 50. letech. „Dali jsme dohromady historii, vzpomínky, zajímavosti jednotlivých lidí, ale vše je jen z našeho pohledu a někdo může mít i jiný názor,“ pokračovala Kovaříková, která se se svým manželem zasloužila o obnovu kaple svatého Jana Nepomuckého. S ní se obnovila i capartická pouť.

Několik informací ke knize, co v ní čtenáři najdou a kde bude k dispozici, prozradila i druhá spoluautorka Kamila Beňušíková Angelovová. „Uvnitř jsou i zápisy z kronik, historické mapy, slova pamětníků, co se dnes nachází na místě původní zástavby, ale samozřejmě jsme mysleli i na současnost.“ Kniha byla po dobu poutě k dispozici v Šebkovně a po pouti se výtisky přesunuly do klenečského infocentra.

Pouť se samozřejmě neobešla ani bez chodského folkloru a tradic. Jitka Kovaříková s pomocí Boženy Kvítkové z Domažlic oblékla krásný těžký kroj s ručně vyrobenými rukávci. Chodské tradice vyzdvihl ve svém kázání i farář Pavlíček. „Chodsko je svébytné ve své tradici. V aktivitách, které se zde dělají, jsou patrné stopy baroka a středověku, které nejsou špatné a je škoda je opouštět,“ řekl ve svém kázání Ivan Petříček s tím, že staré věci udržované našimi předky, byly dobré a vnímány jako dobré. Nové věci jsou také dobré, ale musí projít nějakým tříděním.