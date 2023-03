Znáte chodského psa? Není to ledajaký ovčácký pes, ale souputník dějin Domažlicka nejspíš už od 13. století, se kterým se seznámit znamená najít přítele. A neméně za seznámení stojí horšovskotýnský útulek pro psy Tlapky v naději. Ten však znáte určitě – a nyní můžete pomoci.

Evropská výstava chodských psů v Chodské Lhotě. | Foto: Zdeněk Huspek

Útulek vyhlásil sbírku na charitativní bazárek, který podpoří opuštěné pejsky. „Věci můžete přinášet od 30. března do 26. dubna po telefonické domluvě na čísle 602 723 120 přímo do útulku v Cihlářské ulici nebo do salonu Royal Pets Veroniky Čechové,“ informují organizátoři sbírky ze spolku Tlapky v naději. Prosí, aby věci byly neponičené, a upřesňují, že darovat lze oblečení, boty, doplňky bytové i oděvní, například kabelky, knihy, hračky, domácí, kuchyňské i chovatelské potřeby, kosmetiku, bižuterii či elektroniku.

„Darované věci budou nabízeny k prodeji na charitativním bazárku, který se uskuteční na konci dubna. Výtěžek z prodeje bude použit na chod útulku a na péči o psy umístěné v tomto útulku,“ vysvětlují pořadatelé z Tlapek v naději. Radost z vaší pomoci by měl určitě i chodský pes.