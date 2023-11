Nemáte ještě plán na sobotní odpoledne? Zato máte v předvánočním čase chuť činit dobro a konat dobré skutky? Pak navštivte pejsky v útulku v Domažlicích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Krňávek

Mají zde vánoční stromeček a moc rádi by pod ním našli i nějaké dárky. Splňte jim alespoň některé z jejich vánočních přání. Nejsou nároční, přejí si jen to, co je nezbytné pro chod psího útulku. A nejsou sobečtí, kvalitní granule, pamlsky, kapsičky a konzervy, ale i tablety na odčervení, odblešení nechtějí jen pro sebe, ale také pro kočičky z útulku Kočičáci Trhanov. V sobotu 2. prosince se na vás chlupáči a jejich ošetřovatelé budou těšit v čase od 13 do 16 hodin v domažlickém útulku, dovezené dárky pak pracovníci rozdělí na psí a kočičí.

