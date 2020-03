Ovšem ještě před několika dny bylo vše jinak a nařízení platilo pro všechny pendlery bez výjimky. Oprávněné pochybnosti o nařízení vztahujícím se na všechny pendlery a všechny profese měli už před několika dny v městysu Všeruby.

„To, že se v dané problematice neshodneme, je jedna věc. Chtěl bych ale upozornit na problém, který kvůli tomuto kroku, podle mě nepříliš rozumnému, hrozí. Pominu-li to, že spousta oněch pendlerů může přijít o zaměstnání, největší hrozbu vidím v tom, že v bavorském příhraničí pracuje ve zdravotnických zařízeních a službách nemalý počet zdravotních sester, doktorů, pečovatelek a spousta dalších, kteří zajišťují chod těchto zařízení a služeb právě z České republiky.

Troufám si odhadnout, že kvůli tomuto opatření bude minimálně v bavorském příhraničí zdravotnictví zcela paralyzované. Nedomnívám se, že bychom to v téhle situaci mohli potřebovat,“ zaznělo z úst starosty Všerub Václava Bernarda ještě před výjimkou, o které ke čtvrtečnímu večeru rozhodl ministr vnitra Jan Hamáček.

DALO SE VYTĚŽIT VÍC

Ovšem při uzavírání hranic pro pendlery se dalo ze situace vytěžit mnohem více, a to nejenom díky kvalitní a dlouholeté přeshraniční spolupráci mezi českou a německou stranou.

„Česká vláda měla eso v rukávu k případnému vyjednávání s německou stranou o podmínkách pro naše občany pracující v SRN – vyjednat kurzarbeit, apelovat na dodržování hygienických a bezpečnostních opatření, nezakazovat českým zaměstnancům nošení ochranných pomůcek a podobně. Mohlo dojít k upozornění, že pokud nedojde k zpřísnění opatření na německé straně, bude ČR aplikovat určitá opatření,“ pokračoval Bernard, který apeloval na výjimku pro výše zmíněné profese.

ZMÍRNIT PODMÍNKY?

Tato výjimka se povedla, ovšem nějaké zvýhodnění pro ty, kteří dobrovolně opustili domov a přesunuli se na tři týdny kvůli práci do Německa, zatím nepadlo. „Chtěl bych apeloval na zmírnění podmínek pro tyto obyvatele, aby měli možnost návratu na víkend za svými rodinami, samozřejmě za předpokladu dodržení přísné karantény, a opětovnému vycestování za prací. V případě městyse Všeruby se to týká odhadem 50 procent pracujících spoluobčanů, kteří za prací do Německa dojíždějí. V případech Domažlicka, Klatovska a Tachovska už jde jistě o desítky tisíc občanů.“ Starosta Všerub připojil k tomuto návrhu ještě poznámku: „S koronavirem se dříve nebo později potká každý z nás. Nyní jde o to zachytit rozumným způsobem vlnu, která se blíží, nikoli zničit vše, na čem léta pracujeme.“

A právě přeshraniční spolupráce v našem regionu je budovaná na velmi dobrých vztazích, přátelstvích, a to nejen v kulturní a společenské rovině.

Co se týká situace stěhujících se pendlerů, někteří dostávají od svých zaměstnavatelů zajímavé nabídky. Nabízejí jimi hrazené ubytování, denní diety, obědové balíčky a další výhody. Ovšem pracovní týden by byl od pondělí do soboty a zahrnoval by téměř 63 hodin práce. To se některým Čechům nelíbí.

„Nikdo z naší party tuto nabídku nepřijal. Rozhodl jsem se raději být po zmíněnou dobu doma na své náklady,“ reagoval Libor z Domažlicka.