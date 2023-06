Na radnici v Domažlicích stále není klid, na post místostarosty, ale i zastupitele se rozhodl rezignovat Josef Kříž (ANO) a na post radního David Všetečka (ANO). Nechtějí být součástí vedení.

Josef Kříž, 58 let | Foto: Deník/Barbora Hájková

Minulý týden ve středu byl odvolán starosta Radek Wiesner (ANO), na jehož místo byl zvolen Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Josef Kříž byl zvolen na místo druhého místostarosty, na což nyní rezignoval. „Rozhodl jsem se rezignovat na základě zklamání ze situace, která v Domažlicích nastala, a rozštěpení ANO. Nechci už být ani zastupitelem, nechci mít s vedením radnice nic společného. Za třináct let, co jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem se nikdy nedostal do stavu, že bych chtěl rezignovat. Udělal jsem to i s ohledem na rodinu, abych na ni měl víc času,“ řekl Kříž Deníku.

V radě města se rozhodl skončit David Všetečka. „Šel jsem do rady jako tým s naší stranou a lidmi, kteří jsou mi blízcí. Tím, že bylo bývalé vedení sesazeno na zastupitelstvu, kde jsem nebyl přítomen, tak to pro mě vyústilo v logickou volbu. Neměl jsem ani jinou možnost, s naším týmem jsem do toho šel, tak s ním také odcházím. Zůstávám ale nadále zastupitelem, záleží mi na chodu města a dál potáhnu se svým týmem za jeden provaz,“ sdělil své důvody Všetečka.

Celou situaci krátce okomentoval i starosta. „Je to jejich svobodné rozhodnutí, já ho respektuji. Místo místostarosty je připraveno pro naše partnery, z jejichž strany on vzešel. Takže uvidíme, až se k tomu vyjádří. Nejbližší zasedání zastupitelstva je na konci srpna, tudíž je dost času si nechat projít vše hlavou,“ uvedl Antoš.