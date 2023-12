Modernizaci železnice v Domažlicích podporují peticí, i když přijdou o pozemek

Poběžovice jsou poprvé vzpomínány v roce 1359 jako tvrz, která patřila Zdeňkovi z Ronšperka. V roce 1450 byl vystaven gotický hrad s hradbami a koncem 17. století přestavěn do podoby raně barokního zámku. Hrad a zámek v Poběžovicích je nyní celoročně uzavřen kvůli špatnému stavu. Najdeme tam ale japonskou zahradu, která byla otevřena v roce 2015 jako připomínka hraběnky Mitsuko, která v Poběžovicích na zámku strávila velkou část života. Titul, který hrad a zámek získal, dělá vedení města radost a hodně si od toho slibují. „Jsme šťastní, vedlo k tomu dlouholeté úsilí, aby se tak stalo. Znamená to pro nás vyšší prestiž mezi památkami v Plzeňském kraji i v republice. Hlavně by to mohlo zajistit stabilní přísun dotačních peněz,“ uvedl starosta Martin Kopecký, který přesně ví, na co by byly finance využity. „Potřebujeme finance na zásadní rekonstrukci. Zámek je ve špatném stavu, postupně ho opravujeme, investujeme do něj 2 až 2,5 milionu korun ročně, ale je to málo. Předpoklad financí pro celkovou opravu je 750 milionů korun. Nyní děláme takové to nejnutnější, odstraňujeme naléhavé stavy, na obrovskou rekonstrukci peníze nemáme. Doufáme, že nyní by nám dotace mohly pomoci více.“

Národní kulturní památkou se stala také Křižíkova tramvaj, která je nejcennějším historickým skvostem ve flotile Plzeňských městských dopravních podniků. Nestojí ale jen v depu. Při výjimečných příležitostech vyjíždí do ulic a lidé se v ní mohou svézt.

Titulem se může nově honosit také budova radnice v Plzni. „Osobně mám radost, protože plzeňská radnice si statut národní kulturní památky zaslouží. Zároveň je to ale pro nás komplikace, protože o úpravách radnice nově budou rozhodovat krajští památkáři. To může být složitější s ohledem na přímé propojení radnice s císařským domem, který je pro změnu v gesci plzeňských památkářů. Není to ale nic, s čím bychom si neporadili, a doufám, že městští a krajští památkáři budou vzájemně odborně spolupracovat,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.