„Dobrý den, jedu z Prahy a vezu vám žábu. Pracuji na psinci u Tuchoměřic a v kuchyni pro psy nám najednou lezla ropucha zelená. Je úplně placatá, hladová a venku by to asi nedala. Já jedu do Plzně, pojedu kolem Vás, tak jsem Vám ji vzala,“ ozvalo se podle Makoně ve čtvrtek ráno v telefonu. Oznamovatelka, paní Simona, ani ne za hodinu žábu do Plzně přivezla.

"Už na první pohled je vidět, že se jedná o malou ropuchu zelenou, která pravděpodobně byla do kuchyně nechtěně a náhodně donesena jako spící s nějakým materiálem. Jak mi ještě stihla do telefonu říci paní Simona, tak do psí kuchyně stěhovali květníky s květinami z venku a nějaký další materiál. O tom, že ropucha je z psince, není pochyb, jelikož chlupy, které má na těle, jsou poměrně dobře vidět na přiložených fotografiích, určitě nejsou její," zavtipkoval Makoň.

U hlavního nádraží vyrostly kvůli rekonstrukci dva jeřáby, podívejte se na fotky

Kolem oběda tak Makoň ropuchu vyzvedl na stanici a vydal se s ní do Kaznějova k manželům Hepovým. "Paní Jiřina Hepová s manželem Jaroslavem se žábám věnují již hodně let a kromě tůní v Lomanech se jako členové našeho spolku DES OP starají právě o nalezené, probuzené a poraněné žáby. Letos je to 6 ropuch obecných, 1 exotická rosnička z roku 2021, odchycena v TESCU v Kdyni, a nově teď i ropucha zelená z Prahy," uvedl.

Za dobu, co jsou Hepovi ve spolku, zachránili podle Makoně už nespočet žab a živočichů, které následně vrátili zpět do volné přírody. "Rovněž i již zmiňované tůně v Lomanech jsou hlavně jejich dílem a přispívají k posílení místní populace obojživelníků, kterým se věnujeme v rámci projektu druhové ochrany a provozování Záchranné stanice živočichů. Každopádně předání „chlupaté“ ropuchy vzbudilo v Kaznějově nefalšovanou radost a k šesti ropuchám obecným v kotelně přibylo další terárium a v něm další ropucha," dodal ochránce.