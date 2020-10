Divadelní spolek Kolofantí nevystoupí. Původní muzikál Martina Volfa a Přemka Haase s názvem Peklo v nebi, které se mělo v předpremiéře v Kolovči uskutečnit 1. 10., nebude kvůli koroně.

Ilustrační foto | Foto: MKS Domažlice

„Jeden z herců musel do karantény, ta končí v den předpremiéry. Další postup závisí na dalších nařízeních a skutečnosti, do jaké kategorie budou spadat divadelní představení,“ uvedl Martin Volf a pokračoval: "Pokud budou jako doposud povolena, a nikdo ze souboru nebude vytrasován, nebo přímo zasažen virem či čímkoli jiným, představení by pokračovala od 2.10. premiérami a předpremiéra pro zvané hosty by se konala o týden později - ve čtvrtek 8.10 2020. Stát se může cokoli, o aktuální situaci vás budeme informovat."