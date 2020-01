Ačkoli se tu tentokrát nesešlo 15 tisíc návštěvníků jako v roce 1990, v době, kdy se kdysi nepropustná železná opona otevírala na několik hodin, i tak byl dav návštěvníků početný. Přibližně 300 účastníků z obou stran hranic si přišlo připomenout významný okamžik začínající svobody a demokracie.

Přítomné přivítal Anton Ruhland, současně se dostavily i další osobnosti, například Franz Löffler, starosta Waldmünchenu Markus Ackermann, bývalé tváře politiky – Ernst Girmindl za německou stranu a za českou Pavel Faschingbauer. Připomínaly se historické události a jednotlivé okamžiky, které přivedly okres Cham do středu evropského dění. Vyprávělo se nejen o zábavných událostech, ale předevšímo přátelském a pozitivním vývoji přeshraničních partnerství.

Češi a Bavoři byli odedávna dobrými přáteli. Spolupráce je na velmi dobré úrovni, což ve svém proslovu potvrdil i starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch.

„Když lidé chtějí, tak to jde. Naše setkávání má hlubší charakter,“ řekl Bozděch i na oficiálním zahájení roku v Klenčí. „Nečekal jsem, když jsem nastupoval do funkce starosty, že tady taková spolupráce je. Tomuto přátelství a partnerství věnujeme ještě jednu akci,“ dodal.

Jak ale vypadalo otevření hranic v roce 1990? O tom povyprávěl německý publicista Karl Reitmeier. „Již velmi brzy po politických změnách se konalo symbolické otevření hranice. I bez sociálních sítí se zpráva o tomto otevření roznesla po obou stranách hranice velkou rychlostí. Bezpečnostní složky se při plánování omezily na to, že se měla otevřít zvlášť pro tento účel instalovaná brána a lidi pak nechat po řádné pasové kontrole projít. Ovšem s ohledem na tu neskutečnou masu lidí, která se shromáždila před bránou, byl vydán rozkaz bránu otevřít. Jinak by mohla vzniknout panika. Přišlo totiž 13 až 15 tisíc návštěvníků. Mělo to být pouhé vzájemné oťukávání se, změnilo se to ale v bujaré veselí. Pivo a becherovka tekly proudem. Udivení policisté ale nezaznamenali žádnou agresi, jen skvělou náladu. Vše proběhlo v pořádku. Symbolické otevření hranice mělo původně trvat jen od 11 do 17 hodin. Pod návalem regionálníchi nadregionálních politiků byla provizorně zřízená řečnická tribuna v jednu chvíli příliš malá.“