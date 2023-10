Původně tam měl stát obchod Lidl, to se ale změnilo. Město Domažlice podepsalo v říjnu 2020 se společností Lidl smlouvu o budoucí smlouvě směnné. Podle ní vyměnilo městské pozemky areálu bývalého PDA za pozemky areálu bývalé nemocnice, které byly v majetku společnosti Lidl. „Co se pozemku po staré nemocnici týká, tak jeho předání je v řízení. Jde jen o formální záležitosti. Město Domažlice dlouhodobě nechtělo, aby v této lokalitě byl obchodní dům s parkovištěm, což je stavba dopravně i vzhledově zatěžující střed města. Proto vítám, že jsme nakonec našli společnou řeč se společností Lidl, která postaví objekt na vhodnějším místě a doplní svým sortimentem nabídku v Domažlicích. Ostatně po tom dlouhodobě všichni ve městě voláme,“ řekl starosta Stanislav Antoš.

Obyvatelé mají na využití pozemku různé názory. „Podle mě by tady mělo být nějaké záchytné parkoviště, ještě lépe parkovací dům, protože aut je ve městě stále více a parkovat není kde,“ uvedl Zdeněk Nový z Domažlic a není jediný, kdo by preferoval parkování. Jiní volají po parku, kde by si mohly hrát děti, a ve hře jsou i další možnosti. „Využití tohoto pozemku definuje územní plán jako oblast pro zdravotnické a sociální služby, řadovou zástavbu. Využití pozemku bude tématem na odbornou diskusi architektů, aby zvolili variantu co nejvhodnější v dané lokalitě. Nápadů je celá řada, uvidíme, které budou realizovatelné,“ dodal Antoš.