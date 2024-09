Bleskové povodně potrápily letos obec Blížejov hned několikrát. Voda ničila vše. Velké škody opakovaně napáchala v domě manželů Knápkových, který je nejníže položený. Bohužel se tak nestalo poprvé, a tak už manželé nemají sílu ani finance dům sami opravit. Pro pomoc byla založena sbírka na portálu Donio.cz.

Manžele Jiřího a Annu Knápkových stíhá jedno neštěstí za druhým. Přišly tragicky o prvorozeného syna, v roce 2009 byli bleskovou povodní připraveni o velkou část zařízení a voda spolu s bahnem značně poškodila podlahy, elektrické rozvody a zdivo. Tehdy ještě poměrně práce schopný Jiří opravil vše sám a za vlastní naspořené peníze. Letošní povodně, 21. 5 a 27. 6. byly opět ničivé. Dům byl včetně vybavení nepojistitelný.

Nyní už ale manželé sami na opravu nestačí. „Dnes nemocný Jiří není schopen opět vše opravit a bude muset požádat o pomoc firmu, na jejíž financování není dostatek peněz. Manželka Anna je rovněž velmi nemocná. Manželé nechtějí svůj domov opustit a rádi by s pomocí dobrých lidí zde důstojně dožili. Peníze ze sbírky poslouží na opravu podlah ve spodním patře, dlažby, omítky v obývacím pokoji, kuchyni, komoře, v kotelně, garáži a chodbě je potřeba nová betonová podlaha. V koupelně je potřeba udělat celou instalaci včetně nové kanalizace, rozvodů vody, obkladů, dlažby. Musí se rovněž koupit nové dveře v místnostech i vchodové dvoukřídlé, dále dveře do kotelny, vrata do garáže,“ popsal Kamil Knápek, který sbírku založil, s tím, že to stále není vše. Nutné je také místnosti vymalovat, vyměnit kompletně schodiště do druhého patra, ale také pořídit vybavení domácnosti, o které kvůli velké vodě manželé přišli.

Voda poškodila také chodníky, fasádní omítky a pokud by se podařilo vybrat více peněz, byla by pořízena také sekačka na trávu či automobil pro důchodce.

Manželé jsou vděční za každou pomoc. „S hlubokou úctou a slzou v oku děkujeme všem dárcům za finanční dary. Nikdy vám nepřestaneme děkovat,“ uvedla Anna Knápková.

Odkaz na sbírku: https://donio.cz/povoden-v-blizejove-2024-knapkovi?fbclid=IwY2xjawFBfVdleHRuA2FlbQIxMQABHUAHsR8BfYvj07ft49BFxUmY5HfDtc0Oo2NoK7_GcTOHYYpbkevjgDZRgQ_aem_FxGBfXAclaQD1FJB4Pu4Ug