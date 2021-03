Velké firmy v Plzni jsou na dnes startující povinné testování zaměstnanců připravené. Volit budou různé formy testů, někde počítají i se samotestováním.

Škoda Transportation zahajuje plošné antigenní testování ve všech provozech. „Bude probíhat na pravidelné bázi a budou jej zajišťovat naši partneři. Pro zaměstnance máme navíc připraveno více než 100 000 respirátorů, které jim jsou postupně distribuovány,“ potvrdil Deníku Jan Švehla, mluvčí skupiny Škoda Transportation, která má více než 5 500 zaměstnanců.

TESTY U LÉKAŘE I SAMOTESTOVÁNÍ

Testovat se bude i v Daikinu. Podle personalisty Tomáše Matouška provede ve firmě pracovníkům antigenní testy vždy zdravotnické zařízení, které zajišťuje závodní zdravotní péči.

Plzeňský Prazdroj začal s testováním zaměstnanců na covid-19 už dříve. „K testování jsme přistoupili ještě před zavedením povinnosti vládou. Využíváme kapacity naší závodní lékařky a spolupracujeme také s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, který nám v plošném testování pomáhá. Zvažujeme také nákup testů pro samotestování, abychom mohli otestovat všechny zaměstnance, kteří docházejí do práce a nemohou pracovat z domova. V tuto chvíli ale ještě řešíme detaily ohledně nákupu samotestů, po kterých je nyní na trhu zvýšená poptávka,“ uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. „U samotestování zjistí zaměstnanec výsledek během chvilky – zhruba do 20 až 30 minut od odběru,“ řekl ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš. V případě pozitivního testu nahlásí firma výsledek příslušnému lékaři, který zaměstnance pošle na PCR test.

Antigenní testy pro testování bez zdravotníků si zaměstnavatelé mohou koupit jen od firem, jejichž seznam se průběžně aktualizuje na webu Ministerstva zdravotnictví. Na konci měsíce firmy a OSVČ testování vyúčtují zdravotní pojišťovně.

Pro firmy s více než 250 zaměstnanci je testování povinné od středy 3. března, od pátku 5. března se povinnost dotkne i podniků s 50 až 249 zaměstnanci. Každý pracovník by měl být testován jedenkrát týdně. Zaměstnanci firem s více než 250 pracovníky budou otestováni do 12. března, do 15. března všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců.