Ode dnešních 16:00 se na domažlickém Sokoličti směle můžete svézt na klasických labutích či si nechat do těla vehnat adrenalin na Boosteru.

Ačkoli provozovatel pouťových atrakcí Vlastimil Lagron z Klatov uvedl, že atrakcí je o něco méně než v loňském roce, je stále z čeho vybírat. „Ubrali jsme zhruba pět atrakcí, a to takové, které jsou v areálu zastoupeny vícekrát. Výjimkou je velká houpací pirátská loď, ta letos zkrátka nebude. Důvodem je, aby se areál uvolnil a mohli jsme tak dodržet bezpečnostní doporučení hygieny a rozestupy. Sortiment je ale zachován tak, jak ho návštěvníci znají z předchozích let,“ řekl Lagron hned na úvod.

I tak na Sokoliště přivezli novou atrakci. Booster – obrovské, několikametrové kyvadlo – znají všichni. Jedná se ale o nový model. „Je stylizovaný do vesmírného motivu NASA, je nový, modernější a o zhruba pět metrů vyšší. Jízda na něm je zkrátka jiná a zábavnější,“ pokračoval Vlastimil s tím, že s novým Boosterem absolvoval minimálně pět poutí a zájem o něj byl veliký.

Co se týká letošních novinek, je celý pouťový areál na Sokolišti průchozí. Vpředu jsou minimálně dva vstupy, třetí vstup je na konci vzadu, který lze využít i pro odchod z areálu. Na všech těchto místech je k dispozici dezinfekce. A o prevenci se budou provozovatelé starat i na některých atrakcích. „Jde hlavně o ty, kde je vyšší frekvence lidí a vyšší návštěvnost. Vyžadují si čas od času otřít a ošetřit dezinfekcí. Vše je ale hygienou pouze doporučené, přesto to hodláme aplikovat. Lidé se v žádném případě nemusí bát. Je to naše minimálně osmá pouť v tomto roce a nikde jsme nezažili sebemenší problém,“ podotkl Lagron a poukázal i na současný příznivý stav na Domažlicku. Okres je totiž zatím jedním z nejméně postižených v republice, ačkoli se na jaře řadil mezi první nejpromořenější oblasti.

„Rozhodně nehodláme zavdat nějakou příčinu k ohrožení. I my jsme na place, jsme mezi lidmi. Ohrožovali bychom totiž zároveň i sami sebe,“ dodal závěrem Vlastimil Lagron.

Pouťové atrakce budou návštěvníkům a milovníkům poutí a adrenalinu k dispozici až do neděle. V pátek se provoz opět zahájí v 16:00, v sobotu už se ale bude vozit od 10:00. Co se týká večerních hodin, ve čtvrtek a v neděli bude provoz pouze do 22:00. V neděli se pak provozovatelé atrakcí pokusí hlučnost omezit na minimum.