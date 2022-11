Součástí PHL bylo dvanáct kol, začalo se soutěžit 26. června a končilo 17. září. „Družstev se zúčastnilo poměrně hodně, ale stále to po covidové pauze není takové množství, na které jsme byli zvyklí. Hodně družstev má problém se složením, máme pravidla, ale i ta se snaží někteří obcházet. Nevíme vůbec do budoucna, zda týmy budou moci soutěžit, protože počet sedmi členů se jim těžko daří dát dohromady. K hasičině se nepřidávají noví členové a nevrací se bohužel ani ti, co skončili během covidu,“ uvedl starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Jaroslav Šimáček.