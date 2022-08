Disciplínu ‘ovladatelnost s kládou‘ zde tvořilo 23 překážek. Je mezi nimi například vodní příkop, podsmyk nebo takzvaný kolotoč. Limit na splnění byl stanoven na 17 minut. Nacho zvládl disciplínu za 16 minut, Narex za 14 minut.

V neděli závodili kočí s koňmi ve dvouspřeží. Foist se svými svěřenci skončil na čtvrtém místě. O vítězství rozhodovaly centimetry. „Měli jsme kládou zatlačit špalík do vyznačeného pěticentimetrového území. Neudržel jsem ale svoji koncentraci a o dva centimetry jsem to přepálil. Za tuto zkušenost jsem ovšem rád, protože si to při srpnovém mistrovství Evropy pohlídám.

Ovladatelnost s kládou s v jednospřeží a dvouspřeží je podobná. U dvouspřeží je vše trosku rozšířené a zároveň obtížnější, protože člověk musí manévrovat se dvěma koňmi. Limit na splnění byl 20 minut, Foist s koňmi měli splněno za 16 minut.

V Hinterwies - Sankt Englmar se soutěž konala celkem potřetí, ale až letos se jednalo o mistrovství Bavorska. „Dva předchozí ročníky jsem tam vyhrál, takže letos potřetí za sebou na tom samém místě,“ řekl s úsměvem Jiří Foist a dodal, že je čím dál těžší vítězství obhajovat. S Narexem závodí Foist sedmou sezónu, s Nachem třetí.

Českou republiku na letošním mistrovství Bavorska zastupoval ještě jeden Čech, Jiří Dráb, který skončil ve dvouspřeží při své reprezentační premiéře osmý.