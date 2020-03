Dvě party osmáků se během dvou dvouhodinovek mohly o penězích pobavit s Martinem Brejchou a jeho kolegyní z Československé obchodní banky.

„Chci, aby si děti z této besedy odnesly základní kupecké počty, násobení, dělení a základní povědomí o tom, zda má cenu si danou věc koupit v zahraničí. Nemusí znát přesný kurz eura vůči koruně, ale tušit, že se hodnota pohybuje kolem 25 korun a s tím počítat,“ vysvětlil Martin Brejcha cíl přednášek, které pro děti zorganizovala Místní akční skupina Český les.

A děti se do výkladu i sami aktivně zapojovaly. Na dotazy reagovaly a za správné odpovědi si vysloužily i drobnou odměnu. Brejcha to vzal opravdu od základů. Od historie peněz, funkci, podobu, vývoj až po praktické využití a rady. Žáci si tak díky tomu doplnili informace, co dělat při ztrátě kreditní karty, jak jí blokovat, na co si dát pozor u bankomatů a nenaletět podvodníkům či co dělat s natrženou bankovkou. Na ukázku také kolovaly bankovky z exotických zemí, které mají málo ochranných prvků, či různá závaží využívaná v minulosti.

Pod hlavičkou projektu Místního akčního plánování II nejsou pořádány pouze semináře a workshopy, ale také vytvářeny souhrnné strategické dokumenty ušité na míru našemu území – v tuhle chvíli je hotov takzvaný ‚Místní akční plán rozvoje vzdělávání‘.

Na dokumentu spolupracovalo dva roky všech padesát základních a mateřských škol z Domažlicka a Horšovskotýnska.

„Vytvořily tak společnou vizi vzdělávání, identifikovaly zásadní problémy, které školy tíží, a zároveň nabídly řešení v podobě konkrétních aktivit a projektových záměrů. Oba dokumenty, ale i pozvánky na další zajímavé semináře lze nalézt na stránkách projektu,“ doplnila manažerka projektu Eliška Heidlerová.