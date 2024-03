Rodičky v Domažlické nemocnici se budou cítit ještě pohodlněji. Porodnice připravila další zlepšení péče, pořídila nové porodní lůžko, jakýsi „mercedes“ mezi současnými porodními lůžky model AVE 2 od předního světového výrobce nemocničních lůžek společnosti Linet. Nahradilo zastaralý typ. Především ale novinka nabízí nové možnosti a funkce.

Nové porodní lůžko v Domažlické nemocnici. | Foto: se svolením Domažlické nemocnice

„Lůžko je velmi efektivně zpracované. Není sice tak robustní, jako některé starší modely, ale jeho plocha je mnohem lépe využitelná. Vyhovuje rodičkám běžného vzrůstu, ale i vyšším ženám nebo maminkám s vyšší hmotností,“ popisuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Dušan Kolařík s tím, že větších žen v populaci a tedy i mezi rodičkami mírně přibývá.

Nové lůžko má i vyšší nosnost, konkrétně 220 kilogramů, přičemž i při tomto zatížení lze lůžko snadno polohovat. Předchozí lůžko mělo nosnost do 160 kilogramů a při větším zatížení bylo polohování komplikované. „Polohování si navíc může ovládat sama rodička, a to hned na několika ovládacích panelech. Ovladače jsou například na bočnicích lůžka z levé i pravé strany, k dispozici je dálkové ovládání a personál má k dispozici ovládání i v zádové části lůžka. A právě zádová část lůžka jde nastavit téměř vertikálně pro podporu porodu ve vzpřímené poloze,“ doplňuje primář. Novinkou je pak možnost zcela zasunout sedací část lůžka. „Připouštím, že některé funkce využijeme jen zřídka, ale víme, že jsou k dispozici a v případě potřeby můžeme rodičce průběh porodu usnadnit,“ dodává.

Domažlická nemocnice se v rámci nemocnic Plzeňského kraje specializuje na péči o nadrozměrné pacienty. Už v roce 2021 a 2022 pořídila speciální hospitalizační lůžka na interní či chirurgické oddělení, robustnější transportní lůžka a má i speciální operační stůl s nosností do 300 kg a zdravotnická dopravní služba disponuje dvěma speciálními sanitkami s výbavou pro manipulaci s nadrozměrnými pacienty. „Nové porodní lůžko nám umožní tu naší specializaci rozšířit i do oblasti porodní péče. Je to další logický krok,“ vysvětluje ředitel nemocnice Petr Hubáček.