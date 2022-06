V pátek 24. června odjely závod Babylonský dráček děti ze základních a středních škol. Soutěžily základní školy: Komenského Domažlice, Msgre. Staška Domažlice, Klenčí pod Čerchovem, Poběžovice, Staňkov, Mrákov, Hostouň, Bělá nad Radbuzou a Blížejov. Zvítězili žáci z domažlické ZŠ Komenského.

Závodu středoškoláků se zúčastnily tři týmy. SOU Domažlice, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice a SOŠ Horšovský Týn. Zlatou medaili vybojovala parta z domažlického učiliště.

„První ročník Babylonského dráčka je úspěšně za námi. Jsem moc rád, že si to všichni užili a náladu nám nezkazil ani malý déšť. Děkuji za pozitivní reakce od soutěžících i diváků. Příští rok si to určitě zopakujeme. Jdeme do toho s dračí silou,“ uvedl garant dětí závodu Radek Wiesner.

Firma přivezla dračí lodě i s profesionálními bubeníky a kormidelníky, kteří loď vedou a jede pod jejich taktem.

Dračí loď je dlouhá dvanáct a půl metru, bez hlavy a bez ocasu. Když se přidají, měří loď přes čtrnáct metrů.

Závodění se skládá ze dvou set metrové distance, kde jsou dvě rozjížďky. „Týmy na základě dosaženého času tvoří průběžné pořadí, potom následuje konečná rozjížďka a ti, kdo postoupí, jedou ve finále o poháry. Někdy o pořadí rozhoduje pár centimetrů, doslova dračí jazyk,“ vysvětlil Feierfeil.

Sobota 25. června patřila soutěžení dospělých, trať závodu Draci mezi města byla stejně dlouhá jako pro dětské závody.

Během akce třikrát vystoupil Národopisný soubor z Postřekova.

„Finálové rozjížďky byly úžasné, o 3. a 4. místo se utkali Babylonští s Českou Kubicí a velké finále bylo mezi Domažlicemi a Díly. Nakonec o špičku lodě zvítězili Domažličtí. Bylo to opravdu o fous za doprovodu emocí, euforie, byla odpálena i světlice,“ popsal zážitky moderátor.

O vyhlášení vítězů se postarali starostové Pavel Bambásek z Babylonu, Helmut Heumann z bavorského Treffelsteinu a místostarosta Domažlic Radek Wiesner, který přispěchal rovnou ze svatebního obřadu, kde oddával.

Všechny týmy dostaly diplomy na památku, nejlepší družstva získala poháry. Radek Wiesner věnoval putovní pohár a sud piva.

Štafetový kolík v podobě pádla převzali Němci a příští ročník by tedy mohl být u nich v Treffelsteinu.

„Akce byla nádherná, chceme ji určitě držet dál,“ řekl Feierfeil.