Dlouholetou tradici novoročního koupání na Boleváku v Plzni překazila letos koronavirová opatření.

Novoroční koupel otužilců na Velkém boleveckém rybníku v Plzni. | Foto: Deník / Daniel Beran

Klub sportovních otužilců Plzeň každoroční akci nepořádal, ale i tak se někteří jednotlivci vydali a vykoupali se. "Je to již dlouhá tradice a mrzí nás, že jsme nemohli akci uspořádat. Je to vůbec poprvé, co jsme se nemohli hromadně sejít," řekl náčelník Klubu sportovních otužilců Plzeň Pavel Vituj.