Jedním z měst, které odpustilo svým obyvatelům poplatky za odpady, byly Klatovy. Osvobození od poplatků ale končí. „Od 1. ledna 2024 znovu platí povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to v nezměněné výši 450 Kč za osobu na rok. Úleva ve výši 50 %, tj. 225,00 Kč, náleží osobám, které v příslušném roce dovrší 80 let věku a více, a dále osobám, které v příslušném roce dovrší šest let věku a osobám mladším,“ uvedl místostarosta Václav Chroust.