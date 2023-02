Městské kulturní zařízení v Horšovském Týně už na svátky jara myslí a vyhlásilo „Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko“. Své kraslice přinášejte od 6. do 22. března do horšovskotýnského infocentra na horním rohu náměstí Republiky.

Jak organizátoři upřesnili, velikonoční vajíčko lze do soutěže vytvořit jakýmkoli způsobem, může být malované, kreslené, papírové, různě ozdobené. A soutěž je určená pro celou rodinu. Proto jsou také vypsané hned čtyři kategorie: jednotlivci do šesti let, od sedmi do čtrnácti let, od patnácti let a kolektivy.

„Výrobky budou vystaveny v Městském kulturním zařízení od 27. do 30. března na Velikonoční výstavě, kde budou návštěvníci hlasovat o nejhezčí kraslici,“ sdělili pořadatelé s tím, že na vítěze jednotlivých kategorií čeká navíc odměna. V infocentru, kde se na vaše krásná velikonoční vajíčka už těší, je do konce března otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

