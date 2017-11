Popadesáté na Martinské pouti v Nevolicích

Nevolice – Přípravy na Svatomartinskou pouť v Nevolicích bývají každý rok velké.

Těmto velkým přípravám předchází členská schůze hasičů, na které si členové rozdělí jednotlivé úkoly, které je potřeba zajistit. Jedním z těch nejdůležitějších je jednoznačně „pouťový“ úklid obce. Místní kaplička je jedním z těch míst, kde je v tento čas důležité zajistit pořádek, protože zde se totiž odehrává vše důležité během Svatomartinské pouti. Svatomartinské oslavy samozřejmě též zahrnují určité tradice, které zde místní lidé dodržují, a v obci se jim vždy daří.

Pouťové atrakce, které neodmyslitelně ke každé pouti patří, se letos do Nevolic přijely roztočit již popadesáté! Své místo zaujmuli v sousedství budovy místního obecního úřadu.

Každoročně dochází k uctění památky padlým obětem z 1. světové války, kdy starosta obce Josef Velek pokládá věnec k pomníku. Letos byl věnec položen v sobotu 11. 11. Sobotní večer je pro většinu místních, především však pro mladou generaci ve znamení oblíbené pouťové zábavy.

V neděli pokračuje Svatomartinská pouť mší svatou v místní kapličce. Tu letošní sloužil domažlický kaplan P. Pavel Fořt a na varhany hrála a zpívala Anežka Císlerová. Po skončení mše svaté se rozezní po celé obci tóny písniček pocházející od střelnice a kolotočů. V klubovně hasičů pak odpoledne starší a pokročilé občany baví svým hlasem a harmonikou pan Herlík, mezi místními zvaný „Sepina“. S obsluhou hostů pak chodí vypomáhat kamarád z Tlumačova Vašek Pivoňka, zvaný „Blondýn“, společně se svou manželkou. Jak sám říká: „Aby mohli domácí držet pouť.“ Všichni přítomní jsou zárukou veselého posezení.

V letošním roce poctil svou jubilejní padesátou návštěvou místní obyvatele pan Miloslav Duchoň společně se svojí rodinou. Jubilejní padesátá návštěva pana Duchoně v Nevolicích přiměla nevolického starostu k pozvání ke kávě a krátkému vzpomínání.

Jak jste začínal? – otázka starosty Velka„Učil jsem se truhlářem. Po válce bylo těžké uživit rodinu. Už jako malý chlapec si pamatuji, že jsme s prarodičemi ještě s koňmi zajížděli do Nevolic. Dříve jsme stávali s houpačkami u kapličky, v blízkosti staré hospody. Moji rodiče, Antonín a Ema, nás vždy vedli k zodpovědnosti. Já říkám, kolik máš přátel, tolikrát jsi člověkem. V roce 1976 mě po svatbě do Nevolic začala doprovázet manželka Slávka. To už jsme pracovali jako šestá generace. Se svojí poutí jsme nejdále zavítali až do zemí bývalého Sovětského svazu, kde máme dodnes spoustu přátel, se kterými si dopisujeme a jsme stále v kontaktu.

Jsem na svoji rodinu opravdu hrdý. Dříve, za minulého režimu, jsme sháněli zboží do střelnice přes obchody Tuzex, jako například angličáky, žvýkačky, fotky Abby a další retro předměty. Víte, práce v této profesi musí být vaším koníčkem a je to stálá láska na celý život. A odměna? To jsou především smích a rozzářené dětské oči. Dnes je mi 66 let a jsem v důchodu. Tak jako jsem já dříve živnost převzal, jsem rád, že jsem mohl nyní předat svému nejstaršímu synovi. Mám celkem 3 syny,“ rozpovídal se pan Duchoň, který letos popadesáté navštívil Martinskou pouť v Nevolicích.

„Za zastupitelstvo obce touto cestou děkuji všem, kdo se zasloužili o pěknou pouť. A vám, pane Duchoni, a celé rodině pevné zdraví,“ poděkoval nevolický starosta Velek.