I na Domažlicku se zvedla vlna solidarity s obcemi postiženými ničivými povodněmi. Lidé na sociálních sítí sdílí čísla účtů, na které lze poslat peníze pro obyvatele zasažených míst, pomoci je ale možné také v materiálních nebo potravinových sbírkách.

Zájemci mohou přinášet věci například do horšovskotýnského Komunitního centra v ulici Boženy Němcové 35. Zapotřebí jsou zejména desinfekční a čisticí prostředky, košťata, mopy, pytle na odpad, lopaty, krumpáče, stavební kolečka, hadry, rukavice, ale také balené vody, polévky do hrnku, čaj, káva, sušenky a podobné potraviny. Centrum bude pro tyto účely prozatím otevřené do čtvrtka, a to vždy od 9 do 15 hodin. Po domluvě lze však přijít i jindy. "Není jisté, jak dlouho potrvají povodně, sbírka zůstává stále otevřená. Když budou chtít lidé přinést věci třeba o víkendu, rádi je po telefonické domluvě uvítáme," ujišťuje Barbora Pavlíková z Komunitního centra. Volat lze na telefon 732 415 747. Materiální sbírku pořádá Farní charita Horšovský Týn ve spolupráci s Komunitním centrem.

Sbírku pro obce postižené povodní organizuje také Městské kulturní středisko Modrá hvězda Kdyně. Do pátku 20. září lze do Kina Kdyně v Americké ulici nosit například konzervy, trvanlivé mléko, polévky, rýži, luštěniny, těstoviny a další trvanlivé potraviny. Otevřeno je vždy od 9 do 12 a od 15 do 17 hodin. Sbírka je organizována společně s Potravinovou bankou Plzeň, které bude veškerá pomoc předána.