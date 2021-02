Piel je členem dobrovolných hasičů v Malesicích. Jeho kolegové podobnou akci v tomto plzeňském městském obvodě uspořádali v lednu. Do registru dárců kostní dřeně se tehdy zapsalo čtyřicet lidí. „Chtěli jsme Standu taky nějak podpořit. Sice se neznáme osobně, ale rozhodli jsme se udělat alespoň to málo, co můžeme. Vždyť Standovi jde o čas,“ zdůraznil předseda spolku Oprechtice Firesport team Václav Pejsar.

On a členové spolku iniciovali náborovou kampaň, která se koná v sobotu na fotbalovém hřišti v Zahořanech, a to od 10 do 15 hodin. „Vyzýváme všechny ve věku od osmnácti do pětatřiceti let, kteří jsou zdraví a trvale neužívají léky, aby přišli a do registru se zapsali,“ doplnil. Na místě bude zdravotní sestra, která příchozím odebere vzorek DNA z ústní dutiny. „Nikdo se nemusí bát, není to nic bolestivého. Dodržíme hygienická opatření. Do stanu budou dobrovolníci přistupovat jednotlivě,“ ubezpečil.