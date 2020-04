Když ale letos navštívila Českou republiku, rodiče a přátele, vyhlásila česká vláda nouzový stav a uzavřela hranice. Teď se Jana nemůže vrátit zpět do Austrálie.

V době, kdy česká vláda vyhlásila nouzový stav a překračování hranic republiky, jste byla právě v České republice, je to tak?

Ano, přijela jsem na měsíční dovolenou do České republiky navštívit rodiče a přátele.

Nařízení vám zabránilo vrátit se domů do Austrálie. Jak dlouho už v Austrálii žijete a jak jste reagovala, když jste se dozvěděla, že nebudete moc po nějakou dobu vycestovat?

V České republice jsem po dostudování vysoké školy pracovala více jak 5 let v malé firmě, kde jsem byla velice spokojena. Touha po cestování a poznávání byla však silnější, proto jsem se rozhodla zaměstnání ukončit. Chtěla jsem vycestovat do zahraničí s cílem poznat jinou kulturu. Nejdříve byl plán na rok, pak na dva… Nyní žiji v Austrálii již čtyři roky.

Zprávu, že se nemohu vrátit do Austrálie, jsem slyšela v rádiu při cestě z nákupu domů. Byla jsem překvapena k jakému mimořádnému (razantnímu) kroku se naše vláda tak rychle rozhodla. Problesklo mi hlavou mnoho věcí, ale říkala jsem si, že zdraví je to nejcennější, co máme a že tato situace je jen dočasná. Jak moc dočasná bude, to bohužel zatím nikdo neví. Osobně jsem moc ráda, že tuto dobu mohu strávit doma se svoji rodinou. Po pár dnech se ukázalo, že i australská vláda uzavřela své hranice pro cizince. Jsem tedy šťastná, že jsem zůstala doma.

A co bydlení, zázemí a práce v Austrálii? Dalo se o vše nějakým způsobem na dálku postarat?

V Austrálii je skvělá komunita Čechů a Slováků, ve které si navzájem všichni pomáháme. Když se přátele dozvěděli, že jsem zůstala v ČR, ihned mi nabídli pomoc. O vystěhování a uskladnění věcí z ubytování mám tedy postaráno. Musela jsem vyřešit pouze školu, neboť jsem v Austrálii na studentských vízech. Kvůli pandemii většina škol v Austrálii přistoupila k zavedení studia online. Mohu tedy studovat svůj odborný kurz i na dálku. Co se týká práce, ke studiu jsem si přivydělávala hlavně v kavárně a ve firmě, která navrhuje a připravuje společenské akce. Oba tyto zdroje příjmů aktuálně zastavily své aktivity.

Jakmile by vláda uvolnila přechod přes hranice, využijete této možnosti k návratu?

Ano, možnosti návratu využiji, protože mám v plánu ještě dostudovat a mám stále platné vízum. Dále bych ještě ráda cestovala. Nezáleží ale jen na české vládě, zrušit zákaz musí i Austrálie. Těžko říct, kdy a jak to bude, mluví se až o šesti měsících. Situace se však mění každý den. Uvidíme. Mám nyní příležitost být doma se svojí rodinou a na chvilku se zastavit.

Zatím je nařízení dočasné, ale hovoří se i o uzavření hranic i v delších časových horizontech a nejdelší z nich je až na dva roky. Co by to pro vás znamenalo? Šlo by do určité míry zachovat to, co jste si v Austrálii vybudovala, anebo byste přišla o vše, na čem jste tam pracovala?

Dala jsem si za cíl dostudovat školu v Austrálii. Díky velikosti města není problém si najít novou práci i ubytování, nabídek je mnoho. Věřím ale, že se budu moci zase vrátit do obou zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že neplánuji v Austrálii zůstat natrvalo, neorientuji se na budování kariéry. Plním si přání, získávám životní zkušenosti a jiné dovednosti z různých oborů.

Jsem optimistka a věřím, že se situace uklidní daleko dříve než za dva roky. Doufám, že za půl roku budeme moci zase cestovat. Pokud by se však vyplnily ty nejčernější scénáře, změnila bych své plány a řešila situaci jinak. Vždyť ono je hu nás také krásně a kromě moře máme vše. Máme se tu všichni moc dobře.