"To hlavní, co můžeme pro svoji ochranu zdraví a života udělat, je právě při jízdě na kole/koloběžce používat ochrannou přilbu. Zákon sice ukládá povinnost mít helmu pouze osobám mladším 18 let, ale statistiky hovoří za vše. Přilbou by se měli chránit všichni," upozornila mluvčí a doplnila několik zásah a doporučení pro bezpečnou jízdu na kole.

Na vozovce jezděte co nejblíže u pravého okraje, nikdy dva vedle sebe, ale za sebou.

Sledujte pozorně provoz, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.

Dávejte pozor na vozidla, která zastavila, především na vystupující osoby a na otevřené dveře.

Na jednomístném kole se nemůže přepravovat více osob.

Na kole nevozte předměty, které by mohly zranit vás nebo další osoby.

Při změně směru jízdy dávejte včas a takovým způsobem najevo svůj úmysl.

Chovejte se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu.

Při jízdě se plně věnujte řízení, vyvarujte se poslechu hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy.

Používejte pestré oblečení a reflexní prvky.

Za snížené viditelnosti rozsviťte světla.

K jízdě využívejte především cyklostezky a méně frekventované komunikace.

Cyklista mladší 10 let smí jezdit na silnici, místní nebo účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let.